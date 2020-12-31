لا يعكر صفوها شيء.. أبو تريكة: علاقة محمد صلاح وماني زي الفل

قال محمد أبو تريكة محلل قنوات "بي إن سبورتس" إن العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جيدة للغاية ولا يوجد أي شيء يعكر صفوها، وما يحدث بينهما أمور طبيعية واصفا علاقتهما ببعض بـ"زي الفل".
وأضاف محمد أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس"، "لا شيء بين صلاح وماني، ممتازين و(زي الفل)"،لعلاقة ما بين اللاعبين؟ الإعلام قد يصنع موضوعا من لا شيء، هي أمور طبيعية".
وأكد محمد أبو تريكة أن "ما بين صلاح وماني أمور طبيعية تحدث في بعض الأحيان، تنافس في مصلحة الفريق ككل، لكن لا شيء بين اللاعبين، الثلاثي الهجومي له دور كبير في أهداف الفريق، في بعض الأحيان قد لا يرى اللاعب زميله ويأخذ قرارات خاطئة تلك أشياء تحدث".
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