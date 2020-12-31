نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب الأهلي بعودة عمار حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادى الأهلي لعودة عمار حمدي لاعب الفريق والذي تمت إعارته لفريق الاتحاد السكندري عقب نهاية الموسم الماضي. وظهر عمار حمدي بمستوي مميز خلال الموسم الجاري مع فريقه الاتحاد السكندري ويعد أحد نجوم الدوري المصري الممتاز. وطلب موسيمانى عودة عمار حمدي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة خاصة لتدعيم خط الهجوم. ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز الجولة الماضية على حساب فريق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة مقابل لا شيء.