نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي اتفاقا مع مسئولي أنقرة جوجو التركي من أجل التعاقد مع السنغالي أليو بادجي نجم هجوم المارد الأحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية أنه هناك عقد ثلاثي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة الأهلي والنجم السنغالي وإدارة أنقرة جوجو التركي.

وقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني برفض استمرار بادجي في صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية وذلك بسبب عدم اقتناعه بمستواه الفني.

ولم يوافق مجلس إدارة الأهلي على وضع بند يسمح للفريق التركي بمنحه أفضلية شراء النجم السنغالي عقب انتهاء فترة إعارته، حيث سيضع الأهلي بادجي تحت الاختبار للحكم من جديد على مستواه الفني.