أبو تريكة عن مارادونا: أثر في أجيال كثيرة بـ كرة القدم وكنت أقلده في الشارع

علق النجم المصري محمد أبو تريكة، محلل قنوات "بي إن سبورتس" عن تأثير أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عليه وعلى لاعبي كرة القدم، ورحيله عن عالمنا، عقب وفاته في نوفمبر الماضي متأثرًا بأزمة قلبية ليترك عالم كرة القدم ومحبيها في حالة حزن شديد.
وقال أبو تريكة، خلال حديثه عبر قناة "بي إن سبورتس"، "نحن جيل عاش وتربي ورأى الكرة من خلال أقدام مارادونا ومن خلال قصة حياة مارادونا، رحيله أثر علينا كلاعبي كرة قدم، كنا نلعب في الشارع وحين تستحوذ على الكرة وتراوغ ثلاثة أو أربعة لاعبين، يقولون لك هل تظن نفسك مارادونا".
وأتم: "مارادونا شكّل أجيالا، رحيله أثر فينا بشدة، كنت وأنا صغير أخرج أمام المنزل في أرض اللعب، وأقلد مارادونا".
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