علي ماهر يعفو عن مهاجم المصري ويطالب الإدارة بحل مشكلة العقود

أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عفو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر عن لاعبه النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق.

وقال حلبية عبر مقطع فيديو لحساب ناديه على تويتر، "أموتو دخل في خلاف مع الجهاز الفني بعد استبعاده من قائمة لقاء أسوان وتم إبعاده عن المعسكر المقام في منطقة برج العرب بالإسكندرية".

وأضاف "علي ماهر أبلغنا بالعفو عن أموتو وانضمامه للمعسكر بداية من يوم السبت المقبل بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة السادسة للدوري".

وفى سياق متصل، منح علي ماهر لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الخامسة للدوري.

وطلب ماهر من مسؤولي المصري سرعة حل أزمة تعديل عقود لاعبي الفريق، بعدما طلب المدير الفني رفع الراتب السنوي لعدة لاعبين على رأسهم الحارس أحمد مسعود وفريد شوقي وعمرو موسى وأحمد جمعة.