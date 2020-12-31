آلام الضامة تبعد شادي حسين عن مران سيراميكا كليوباترا

عانى شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، من بعض الآلام في العضلة الضامة، خلال مران فريقه الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو.
ولم يستكمل شادي حسين المران، وخضع للفحص الطبي بإشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، الذي فضل إراحة اللاعب وعدم استكمال المران، حتى لا تتفاقم الإصابة.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، التي يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيبها، برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.
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