قمة نارية بين الهلال والشباب في الدوري السعودي.. الليلة

يستضيف فريق الهلال نظيره الشباب، اليوم، الخميس، في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساء، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي.
ويسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي.
كان الهلال تعادل مع اتحاد جدة بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
في المقابل يطمح الشباب لمصالحة جماهيره بانتزاع النقاط الثلاث من الزعيم، بعد السقوط المفاجئ أمام الباطن 3 – 1، في الجولة الماضية.
يذكر أن آخر مباراة جمعت الهلال والشباب في مسابقة الدوري السعودي، انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 2 – 1.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 23 نقطة، ويحل أهلي جدة ثانيا بـ 22 نقطة، والشباب ثالثا بـ 18 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الباطن مع الاتحاد، والفيصلي مع النصر.
يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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