مجموعة إيه.إل.كيه كابيتال الأمريكية تستحوذ على فريق بيرنلي

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أحمد جودة - القاهرة - إستحوذت مجموعة إيه.إل.كيه كابيتال الأمريكية على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي الإنجليزي وذلك بالحصول على 84% من أسهم الفريق الذي ينافس في البريميرليج.

وأقرت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز عملية الأستحواذ حيث سيتم تعيين الآن بييس واحد من الشركاء في المجموعة كرئيس للنادي بدلاً من مايك جارليك.

في الوقت الذي أقرت فيه الشركة أيضاً أن يبقى جارليك وجون باناسفيتفز ملاك الأسهم السابقين في مجلس الإدارة الجديد بالنادي.