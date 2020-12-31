نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يعلن مدة غياب جويل ماتيب عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن المدة التي سيغيب فيها مدافع الريدز عن فريقه وذلك بعد الإصابة الي تعرض لها في مباراة وست بروميتش ألبيون يوم الأحد الماضي.

ومن المُنتظر أن يغيب الدولي الكاميروني عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الفخذ خلال المباراة التي فشل فيها فريقه ليفربول في تحقيق الفوز.

وجاءت إصابة ماتيب في ظل غياب أكثر من مدافع في الخط الخلفي لكتيبة يورجن كلوب مثل فيرجيل فان دايك بالإضافة إلى جو جوميز وإعتماد حامل لقب البريميرليج على فابينيو في مركز قلب الدفاع.