نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتحرك من جديد لضم ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحوار الأخير الذي أجراه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني مع فضائية La Sexta لا يزال محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية تحديدًا الإنجليزية منها وذلك في ظل الشكوك حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني مع البلوجرانا.

وألمحت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي علمًا بأنه كان قد طلب الرحيل رسميا عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن مسئولي النادي الكتالوني تمسك بحصوله على الشرط الجزائي كاملا والذي يبلغ قدره 700 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قرار ميسي بالرحيل عن البرسا شجع العديد من الأندية لوضعه ضمن دائرة اهتماماتها وعلى رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي خاصة في وجود الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة داخل قلعة الاتحاد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تصريحات ميسي الأخيرة بشأن تطلعه إلى اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية شجعت مانشستر سيتي أكثر بشأن التعاقد معه.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن هذه التصريحات من المتوقع أن تُحيي الخطة الأولى التي وضعها مانشستر سيتي لإغراء ميسي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر سيتي كان يخطط لضم ميسي 3 مواسم على أن يسمح له بالانتقال إلى صفوف نيويورك سيتي الأمريكي لمدة موسمين علما بأن النادي الأمريكي هو أحد الأندية المملوكة لمجموعة سيتي جروب المالكة للمان سيتي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يعاني منذ موسمين وذلك عقب التراجع الكبير على مستوى النتائج والبطولات سواء المحلية أو القارية وهو ما يزعج ميسي بشدة.