نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم تألق الدولي المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك بشكل كبير للغاية، وتمكن من خلالها خطف قلوب وعشاق الفارس الأبيض بل ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، إلا أنه ترددت العديد من الأنباء حول رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء.

وتلقى المغربي في الساعات الأخيرة، اتصالات من أحد مسؤولي العين الإماراتي، للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

ويرتبط المغربي أشرف بن شرقى مع نادي الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2022.

وتواصل مسؤولي العين مع اللاعب خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد إنتشار العديد من الأنباء التي ترددت بشأن أزمته اللاعب مع الفريق، حول تجديد عقده لفترة جديدة.

ومن جانب، رحب بن شرقي باللعب للعين الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا فشلت جميع المفاوضات مع نادي الزمالك، سيكون الخيار الأول له اللعب في نادي العين، واستكمال مشواره الكروي في الإمارات.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي إنبي في الأسبوع الرابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت المقبل على أرضية ملعب ستاد بترو سبورت.