نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طلبات موسيماني من إدارة الأهلي في انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسابق النادي الأهلي الزمن من أجل حسم التعاقد مع مهاجم سوبر، للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويريد المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تدعيم الشق الهجومي بصفقتين سوبر، قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية، في فبراير المقبل، المقرر إقامتها في قطر.

وحسب مصدر موثوق داخل النادي، هناك 3 أسماء من العيار الثقيل علي طاولة إدارة التعاقدات بالنادي، من أجل التعاقد مع أحدهما في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف المصدر عن أسماء الثلاثي الهجومي الذي سيختار منهم موسيماني، وهم: الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرلياج البلجيكي، والزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة، والتوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.

وأوضح المصدر: تعد فرص جاكسون موليكا الأقوي للعب للنادي الأهلي، بعدما أبدي موافقة علي ارتداء القميص الأحمر، بجانب ان المقابل المادي معقول وغير مبالغ فيه.

وأبدي موسيماني ترحيبه بالتعاقد مع موليكا، في ظل معرفته بإمكانياته المميزة، عندما كان يلعب في فريق مازيمبي الكونغولي.

يذكر ان الأهلي فشل في الحصول على الأوروجوياني جاستون سيرينو، جناح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما توقف عرضه عند 2.5 مليون دولار، بينما طلبت إدارة صن داونز 5 مليون دولار.