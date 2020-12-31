مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها موجهة الهلال ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان".

ويستعرض " دوت الخليج"أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي:

الباطن - اتحاد جدة، الثانية وعشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.

الفيضلي - النصر، الخامسة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 3.

الهلال - الشباب، السابعة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري التونسي:

الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي، الثالثة عصرا، عبر قناة الوطنية التونسية 1.

الدوري الإماراتي:

الشارقة - عجمان، الثالثة عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الفجيرة - خورفكان، الثالثة عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

العين - الجزيرة، السادسة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

اتحاد كلباء - حتا، السادسة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

الدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 3.

أوساسونا - ديبورتيفو ألافيس، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورتس 3.