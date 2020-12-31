ويستعرض " دوت الخليج"أبرز مواعيد مباريات اليوم، الخميس والقنوات الناقلة:
الدوري السعودي:
الباطن - اتحاد جدة، الثانية وعشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.
الفيضلي - النصر، الخامسة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 3.
الهلال - الشباب، السابعة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الدوري التونسي:
الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي، الثالثة عصرا، عبر قناة الوطنية التونسية 1.
الدوري الإماراتي:
الشارقة - عجمان، الثالثة عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
الفجيرة - خورفكان، الثالثة عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
العين - الجزيرة، السادسة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
اتحاد كلباء - حتا، السادسة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
الدوري الإسباني:
أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 3.
أوساسونا - ديبورتيفو ألافيس، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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