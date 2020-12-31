نجم يوفنتوس السابق لـ دوت الخليج: على صلاح أن يبقى فى ليفربول لهذا السبب

أكد المغربي أسامة الصبر نجم فريق يوفنتوس السابق، أن البقاء في ليفربول هو الخيار الأفضل لـ محمد صلاح نجم الريدز، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد.

وقال أسامة الصبر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "من وجهة نظري البقاء في ليفربول هو الأفضل لـ محمد صلاح، لأنه يتواجد حاليا في أفضل فريق في العالم".

وتابع أسامة الصبر: "رأيت محمد صلاح لأول مرة عندما كان لاعبا في بازل، هو لاعب لا يصدق ويمتلك مهارات فريدة من نوعها، أعتقد أن لديه فرص كبيرة للتتويج بالعديد من الجوائز والألقاب مع ليفربول".

وواصل الصبر: "ليس لدي أي نصائح أوجها لأسطورة مثل "مو".

وأثار النجم المصري محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما أشار موقع "defensa central" الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.

وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.