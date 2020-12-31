مرمى الأهلي في أمان.. أرقام الشناوي تزين إنجازات القلعة الحمراء في 2020

ساعات معدودة تفصلنا عن نهاية عام 2020 الذي لم يشهد العديد من الأحداث الرياضية مثلما كان مخطط وذلك بسبب التأثر بتفشي فيروس كورونا الأمر الذي جعل الرياضة تتوقف لشهور متواصلة دون أي فعاليات.

وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة تقارب الأربعة أشهر الإ أن الرياضة المصرية في 2020، شهدت عامًا مليئا بالأحداث المثيرة والإنجازت المميزة، لكنه في نفس الوقت شهد بعض الإخفاقات والأحزان.

واستطاع محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن يسطر تاريخا جديدا لنفسه وللمارد الأحمر في 2020.

تألق الشناوي بشكل لافت للنظر مع الأهلي هذا العام امتدادا للعامين السابقين، وتواجده بجدارة أساسيا في حراسة مرمى المارد الأحمر وكذلك المنتخب المصري.

ونرصد لكم في التقرير التالي إنجازات الشناوي في 2020، بعدما حقق الثلاثية مع الأهلي هذا العام .

انطلاقة مبهرة

البداية كانت مع التتويج بلقب الدوري الممتاز المصري للمرة ال42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالي.

استطاع الأهلي حصد اللقب، كأقوى دفاع بعدما استقبل مرماه طوال المسابقة 8 أهداف، وخسر مرة واحدة، بفضل براعة تألق حارسه وتصدياته الصعبة التي حولت مسار العديد من المباريات.

كما توج الشناوي مع الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية والتي تألق حارس منتخب مصر خلالها في ركلات الجزاء الترجيحية وقاد الأحمر للفوز.

نهائي القرن

وتعد بطولة دوري أبطال إفريقيا والفوز باللقب الغائب منذ 2013، هي الإنجاز الأبرز والأغلى لمحمد الشناوي بالحصول على النجمة التاسعة، التي استعصت على الأحمر في نهائيين متتاليين عامي 2017 و2018.

الشناوي تألق مع الأهلي خلال البطولة وكانت له تصديات إعجازية ساهمت بالنصيب الأكبر في تحقيق اللقب، في عدة مناسبات بجانب التألق بدور المجموعات.

وفي الأدوار الإقصائية، كان للشناوي دور كبير وتحديدا أمام صن داونز الجنوب إفريقي في عقر داره، فضلا عن الوداد المغربي أيضًا في ملعبه عندما تصدى لركلة جزاء في نصف النهائي ووصولا للمباراة النهائية أمام الزمالك.

الشناوي لا يعد فقط أبرز حارس في مصر، بل ينافس وبقوة على لقب الأفضل على الإطلاق من بين لاعبي مصر هذا الموسم، بسبب تألقه اللافت للنظر ودوره المهم مع الفريق الأحمر.

وزاد على الشناوي هذا العام بالإضافة لتطوره الفني، تقلده شارة القيادة بالنادي الأهلي، بعد رحيل عدد من اللاعبين القدامى مثل شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور وباتت على عاتقه مسؤولية كبيرة.

وأظهر الشناوي شخصيته القيادة في كثير من المواقف هذا الموسم، كان آخرها بين شوطي لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا وحديثه الصارم والتحفيزي للاعبين حول أهمية القتال في اللقاء من أجل تحقيق المسكب والحصول على اللقب.

احترام الخصوم

ويتميز حارس الأهلي بتصريحاته الإعلامية المنضبطة التي يظهر فيها احترامه للمنافسين.

وحصد الشناوي مع الأهلي 5 ألقاب لبطولة الدوري ولقبين لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلي ولقب لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الشناوي الموسم المنصرم مع الأهلي 47 مباراة في كل البطولات اهتزت شباكة 17 مرة وخرج بشباك نظيفة في 32 مباراة، بمجموع دقائق لعب 4168.