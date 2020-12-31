الظهور الأول لـ هورفات.. النصر في مهمة تصحيح المسار أمام الفيصلي بـ الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفا على نظيره الفيصلي اليوم، الخميس، في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق النصر في الظهور الأول تحت مدربه الجديد آلين هورفات، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق في الفترة الماضية بمسابقة الدوري.

كان نادي النصر أعلن الإثنين الماضي إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج وتعيين الكرواتي آلين هورفات مدرب الشباب مديرا مؤقتا للفريق الأول.

وخاض النصر 10 مباريات في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، خسر في 6 مواجهات، وفاز في مباراتين فقط وتعادل في مثلهما.

في المقابل يطمح الفيصلي أيضا في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي، بعد السقوط أمام الفتح بنتيجة 3 – 2، في الجولة الماضية.

ويحتل الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الـ 15 وقبل الأخير بـ 8 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الاتحاد مع الباطن، والهلال مع الشباب.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".