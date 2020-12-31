وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة واحدة، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.
ولم يظهر محمد صلاح بكامل مستواه، خلال مباراة الأمس، حيث أهدر النجم المصري هدفًا محققًا في الدقيقة 35، بعد انفراد تام بالحارس لكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار.
ومن كرة أخرى انطلق فيرمينو بهجمة مرتدة سريعة، ليمرر إلى محمد صلاح الذي تخلص من مدافع قبل أن يسدد الكرة أرضية بجانب القائم البعيد.
ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييم محمد صلاح وهو 6.2/10 الذي يعد ضعيفًا، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.4%، وبلغت نسبة تمريرات صلاح 86%.
وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول على مستوى محمد صلاح أمام نيوكاسل كالتالي:
- محمد صلاح لم يصل المباراة على الإطلاق
- مباراة مملة، أعتقد الآن ليفربول أفضل بدون صلاح
- أحد أسوأ المباريات التي رأيتها لـ صلاح و فيرمينو وترينت
- صلاح ليس جيدا بما فيه الكفاية. مباراة آخرى مخيبة للآمال
- صلاح كان صادمًا تمامًا في مباراة الليلة
- يجب بيع محمد صلاح في أسرع وقت ممكن
- بيع محمد صلاح
- بيع محمد صلاح وضم مبابي
- اللوم يقع على محمد صلاح فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستواه صادم ويجب بيعه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد التعادل أمام نيوكاسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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