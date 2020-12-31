الزمالك يجدد لنجمه الشاب أحمد فتوح 4 مواسم مقبلة

نجح مسئولو الزمالك في التجديد لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض الشاب لمدة 4 مواسم قادمة في ساعة متأخرة من صباح اليوم . ووقع فتوح عقود التجديد مع أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة حيث كان ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي . وسجل أحمد فتوح هدف ماردوني في لقاء الزمالك وسموحة بالجولة الثالثة بالدوري قاد به الفريق الأبيض للفوز بثنائية . واستعاد الزمالك نجمه الشاب هذا الموسم بعد اعارته الموسم الماضي لسموحة . ويقدم فتوح مستويات رائعة منذ الموسم الماضي الأمر الذى جعله لاعبا أساسيا في قائمة المنتخب الأوليمبي المتوج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين تحت الـ 22 عاما . كما يحظى فتوح بثقة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول حيث شارك فى مباراتي توجو الأخيرتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم الكاميرون 2021 .

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