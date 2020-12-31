شوبير يكشف كواليس استعدادات الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

كشف أحمد شوبير، عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي وادي دجلة، الهامة والقوية بين الفريقين، والمقرر لها في تمام الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال "شوبير": "الأهلي عمل مسحة؛ استعدادا لدجلة، والنهاردة ختام التدريبات والدخول في معسكر استعدادا للمواجهة في الدوري".

وأضاف: "كل تمرين للأهلي؛ مُحَلِّل الأداء في إدارة الأحمر بيجلس في المدرجات، ومعه كاميرا، وبيصور كل حاجة، ثم يقوم بعرضها على موسيماني، ليصحح الأخطاء من خلالها".

وتابع "شوبير": "خلال مباريات الأهلي نفسها، محلل الأداء بيقعد في المدرجات لتصوير كل ما يحدث، ويرسله إلى موسيماني خلال المباراة أو خلال الشوطين".

وسبق وتعاقد النادي الأهلي مع يوشا فالوديا، مُحلل أداء فريق أورلاندو بيراتس جنوب الإفريقي، للتواجد ضمن الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 9 نقاط، عقب فوزه الأخير على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0، خلف الجونة، صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة، الذي حقق الفوز بالأمس على حساب نظيره مصر المقاصة 1-0.