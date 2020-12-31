وزير الشباب والرياضة: كل الشكر للجنة الثلاثية لتعزيزها الكرة النسائية

تتابع وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة شئون اتحاد كرة القدم، كافة المجهودات المبذولة من قبل الاتحاد بشأن انتظام مسابقات الدوري بدرجاته المختلفة، وتسيير الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالمنتخبات القومية.

وتواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية؛ لبحث الأمور المتعلقة بمنتخب كرة القدم النسائية، ودوري كرة القدم النسائية.

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره وشكره للجنة الثلاثية لتفهمها لأهمية تعزيز رياضة كرة القدم النسائية، وحرصها على تطويرها على النحو الأمثل من خلال وضع مجموعة من الآليات تمكن من متابعة وتقييم الأداء بما يعود بالإيجاب على تطوير رياضة كرة القدم النسائية.

وأضاف صبحي أن الكرة النسائية جزء أساسي من توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة في شتي المجالات وخاصة الرياضية منها.