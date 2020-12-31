اتحاد الطائرة: عزل أي فريق حال ظهور حالة كورونا بين اللاعبين أو الفنيين أو الإداريين

نشر الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، بيانًا فيما يخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بمباريات الدوري.

وكشف اتحاد الطائرة أنه في حالة اكتشاف إصابة واحدة بكورونا في أي فريق سواء بين اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية سيتم عزلها فورا ومنح الفريق مهلة 72 ساعة لعمل التحاليل اللازمة للجميع وإبلاغ نتيجتها للاتحاد.

وشدد الطائرة على ضرورة إخطار الاتحاد بأي إصابة مؤكدة ليتم تعليق مباريات الفريق لمدة 72 ساعة وعمل التحاليل اللازمة لباقي الفريق وسينتج احتمالان الأول اقتصار الإصابة على الحالة المبلغ بها ومن ثم يتم استئناف مباريات الفريق مباشرة بعد الـ 72 ساعة.

والاحتمال الثاني اكتشاف حالات متعددة "سواء ثلاثة لاعبين أو عدد أكبر" وفي هذه الحالة سيتم إيقاف مباريات هذا الفريق لحين شفاء جميع لاعبيه إلا إذا رغب النادي في استئناف المباريات بعد استبعاد المصابين.

وكان اتحاد الطائرة قد أعلن تأجيل كل مسابقاته حتى يوم 16 يناير المقبل على خلفية بيان اللجنة الأولمبية الذي طلب تعليق أي مسابقات تقام في صالات مغلقة، قبل أن تتراجع الأولمبية وكذلك اتحاد الطائرة عن التعليق، ويعلن اتحاد الطائرة استئناف مبارياته ابتداء من الجمعة 1 يناير 2021 بشكل طبيعي.

وقام اتحاد الطائرة بتأجيل مباراتين للأهلي في الدوري بسبب إصابة 3 من لاعبي بكورونا بالإضافة للمدير الفني.