باي باي 2020 .. الأولمبياد ومونديال الأندية يتصدران اهتمامات الجماهير المصرية في ٢٠٢١

ساعات معدودة تفصلنا عن نهاية عام 2020 الذي لم يشهد العديد من الأحداث الرياضية مثلما كان مخطط وذلك بسبب التأثر بتفشي فيروس كورونا الأمر الذي جعل الرياضة تتوقف لشهور متواصلة دون أي فعاليات.

وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة تقارب الأربعة أشهر الإ أن الرياضة المصرية في 2020، شهدت عامًا مليء بالأحداث المثيرة والإنجازت المميزة، لكنه في نفس الوقت شهد بعض الإخفاقات والأحزان .

وتنتظر الجماهير المصرية العديد من البطولات والأحداث الكبرى على مستوى كرة القدم في 2021 سواء بالنسبة للأندية أو المنتخب الأولمبي بجانب المنتخب الأول.

دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية

من أهم المشاركات للأندية المصرية في العام الجديد التواجد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية بحضور الأهلي والزمالك في دوري الابطال وبيراميدز والمقاولون العرب في الكونفيدرالية.

وكانت الكرة المصرية قد حققت التفوق في 2020 بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وتتويج الأحمر باللقب بجانب تأهل بيراميدز لنهائي الكونفيدرالية وخسارته اللقب أمام نهضة بركان المغربي.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بينما الأهلي في طريقة للتأهل بعد فوزه سونيديب بطل النيجر في الذهاب بهدف نظيف.

أما في الكونفيدرالية ففرص بيراميدز كبيرة بعد فوزه ذهابا على الاتحاد الليبي 1-0 بينما تعادل المقاولون مع النجم الساحلي سلبيا بالقاهرة وينتظر مباراة العودة بتونس.

كأس السوبر الأفريقي

تتنظر جماهير الأهلي موعدا إعلان مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الفريق مع نهضة بركان المغربي والتي لم يعلن الكاف موعد إقامتها حتى الآن بعد رفض إقامتها في مصر ونقل المباراة لقطر.

كأس العالم للأندية

تترقب الجماهير المصرية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بالدوحة في الفترة مابين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويحلم الأهلي خلال مشاركته السادسة في تقديم حضور مشرف للكرة المصرية وسط كبار الأندية العالمية والتي يأتي على رأسها بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

ومن المنتظر أن تقام القرعة يوم 19 يناير بعد أن تتحدد كل الأطراف المشاركة في البطولة ولم يتبق سوى ممثل أمريكا الجنوبية.

أولمبياد طوكيو

تعتبر أولمبياد طوكيو من أهم الأحداث الرياضية في العام المقبل 2021، ويتواجد فريق كرة القدم بها والذي يعود للمشاركة بعد غياب 9 سنوات منذ ظهوره الأخير في لندن 2012.

وكان ينتظر إقامة أولمبياد طوكيو في 2020 وتم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في العالم ولازالت تتواجد حتى الآن.

المنتخب المصري الأول

يخوض منتخب مصر باقي مبارياته في تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون في مارس المقبل ويلتقي مع كينيا وجزر القمر في الفترة ما بين 22 إلى 30 من ذلك الشهر.

أما تصفيات مونديال قطر 2022 فيتنافس 40 منتخبًا على البطاقات الخمس المؤهلة للنهائيات، وستنطلق المرحلة الأولى في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021 بإقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية لمرحلة المجموعات.

وتقام الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، فيما تم تحديد الفترة من 4 – 12 أكتوبر 2021 لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة.

ويلعب منتخب مصر في مجموعة تضم الجابون وأنجولا وليبيا.