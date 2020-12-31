انتهاء الصيانة.. المدينة الرياضية ببورسعيد تفتح أبوابها أمام الأعضاء.. السبت

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أعمال الصيانة الكاملة التي خضعت لها المدينة الرياضية ببورسعيد الفترة الماضية، وفتح أبواب المدينة أمام الأعضاء يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير المقبل، واستئناف جميع الأنشطة والبرامج والأكاديميات المنفذة بها.

وتؤكد إدارة المدينة الرياضية ببورسعيد استعداد جميع أطقم العمل من الفنيين والإداريين والمدربين لاستئناف كافة الأنشطة المختلفة مع التزام جميع الأعضاء ومرتادي المدينة بجميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وتضم المدينة الرياضية ببورسعيد مجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والشبابية تتيح للنشء والشباب ممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية بها بفضل ما تضمنه من منشآت منها ملاعب كرة قدم خماسية وملعب كرة قدم قانونى، وملعب هوكي، ومجمع ملاعب اسكواش، وملاعب متعددة الأغراض، ومجمع حمامات سباحة، وصالات الأنشطة والنزال للألعاب الفردية، ومبني إداري واجتماعي، ومسطحات خضراء، وحديقة أطفال، وأماكن مخصصة للعائلات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على إجراء الصيانة المطلوبة للبنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات بشكل دوري تنفيذًا لخطتها الرامية إلى الحفاظ على تلك المنشآت واستدامة قدرتها على تقديم الخدمات للنشء والشباب دون أية عوائق.