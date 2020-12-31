نافاس يودع توخيل برسالة مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة - ودع كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي المدير الفني السابق للعملاق الفرنسي توماس توخيل والذي أقيل من منصبه يوم الثلاثاء الماضي.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال نافاس في تغريدة له: " شكراً جزيلاً ياسيدي على كل شيء وأتمنى لك حظ سعيد في المستقبل".

يُذكر أن نافاس ثالث لاعب في باريس سان جيرمان يقوم بتوديع الألماني توخيل وذلك بعد كيليان مبابي وتيموتي بيمبيلي وسط أنباء تفيد بإقتراب بوكتينيو من خلافته.