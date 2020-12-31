ليفربول: جويل ماتيب يغيب 3 أسابيع

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بأن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع لإصابة في عضلات المحالب.



وتعرض ماتيب لإصابة خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون 1-1 الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (صفر-صفر) الأربعاء.

وقال كلوب "هذا النوع من الإصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع".

وسيجد ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي في ظل إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك (الرباط الصليبي في الركبة اليمنى) وجو غوميز (أربطة الركبة اليسرى)، علما بأن كلوب غالبا ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز إلى جانب أحد المدافعين الشبان في الفريق أمثال ناثانيل فيليبس الذي شارك أساسيا ضد نيوكاسل أو ريس وليامس.

وكالات