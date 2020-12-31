أعلن نادي «برشلونة»، تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، التي تعرض لها بعد سقوطه خلال مباراة الفريق أمام «إيبار» في الدوري الإسباني.
وأظهرت الفحوصات الطبية، أن اللاعب البرازيلي أُصيب بقطع في منطقة الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، بالإضافة إلى حاجته إلى تدخل جراحي عاجل خلال الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن تتسبب إصابة كوتينيو في غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل، ما يعني أنه قد لا يعود قبل أبريل المقبل، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
يذكر أن إصابة كوتينيو ستمنع «برشلونة» من عملية بيعه أو إعارته في يناير، لذلك فإنه سيستمر مع الفريق حتى صيف 2021 على الأقل.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصابة في الركبة للاعب برشلونة كوتينيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.