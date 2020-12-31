تمنى الدكتور أِشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن يكون عام 2021 عام خير على الشعب المصري وأن يستكمل خلاله مسيرة التقدم والإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية لمصر.
وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القيادة السياسية لمصر نجحت في تقديم العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، ونتمنى أن نستمر على هذا المنوال خلال العام الجديد.
وأوضح أن "الرياضة المصرية نجحت في تحقيق الإنجازات خلال الفترة القادمة، كما استطعنا تنفيذ عدد كبير من البطولات، ونتمنى استضافة المزيد خلال العام المقبل، خاصة أنه ينطلق باستضافة حدث عالمي مثل مونديال اليد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب لـ «دوت الخليج»: أتمنى في 2021 استمرار الإنجازات الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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