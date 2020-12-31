وزير الشباب لـ «دوت الخليج»: أتمنى في 2021 استمرار الإنجازات الرياضية

تمنى الدكتور أِشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن يكون عام 2021 عام خير على الشعب المصري وأن يستكمل خلاله مسيرة التقدم والإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية لمصر.

وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القيادة السياسية لمصر نجحت في تقديم العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، ونتمنى أن نستمر على هذا المنوال خلال العام الجديد.

وأوضح أن "الرياضة المصرية نجحت في تحقيق الإنجازات خلال الفترة القادمة، كما استطعنا تنفيذ عدد كبير من البطولات، ونتمنى استضافة المزيد خلال العام المقبل، خاصة أنه ينطلق باستضافة حدث عالمي مثل مونديال اليد.