افخروا يا جماعة.. شوبير يشيد بشيكابالا بعد توقيعه للزمالك على بياض

تغزل الإعلامي أحمد شوبير فى الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا صانع العاب الزمالك عقب تجديد تعاقده أمس مع القلعة البيضاء لمدة موسمين . وقال شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم : افخروا يا جماعة بشيكابالا .. وقع على بياض وقال للناس حطوا القيمة اللى أنتم عايزينها .. ده شيكابالا اللى كان محروم 5 سنين أنه يلعب للزمالك .. لكن سيظل منتمى ومحب للقلعة البيضاء وسيظل الزمالك طول عمره كبيرا . وأشاد شوبير باللجنة القضائية المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز قائلا : تعظيم سلام للجنة الزمالك اللى دفعوا فلوس فرجانى ساسى ، ولعلمك سواء إستمر فرجاني ساسى أو رحل كان هيأخد فلوس مضاعفة بعدما يشتكى الزمالك زى حمدى النقاز وأتشيموبنج الغانى . وكان الزمالك قد فاز على سموحة فى الجولة الثالثة للدوري بهدفى أشرف بن شرقى وأحمد فتوح ليصل للنقطة السابعة فى رصيده بالمسابقة . ويستعد الزمالك لمواجهة انبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

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