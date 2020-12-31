الدحيل القطري يغري فرجاني ساسي بـ 3 ملايين يورو سنويا للرحيل عن الزمالك

تبذل اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، جهدا مكثفا من أجل حسم ملف التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض.



وينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي فى أغسطس المقبل، ويحق له التوقيع لأى ناد آخر فى يناير دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

وعلم "دوت الخليج" أن الدحيل القطري قدم عرضا لمهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، يقضى بحصول لاعب وسط الزمالك على 3 ملايين يورو سنويا لإغراء "الفر" باللعب مع الفريق في مونديال الأندية القادم والرحيل عن القلعة البيضاء.

ويطلب ساسي قرابة 2 مليون و200 ألف يورو سنويا للتجديد للزمالك بأقل 800 ألف يورو عن عرض الدحيل القطري لارتباطه بالجماهير البيضاء ورغبته في البقاء مع الفريق والإقامة بمصر.

ونجحت اللجنة القضائية في منح ساسي مستحقاته المتأخرة لدي القلعة البيضاء والبالغة قرابة الـ 550 ألف يورو لتتفرغ لتوفير مقدم عقده.