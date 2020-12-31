رحلة المجد.. كاف ينتج فيلما وثائقيا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك.. فيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه سيتم طرح فيلم وثائقي خلال الفترة المقبلة، عن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020 " نهائي القرن"، بين الأهلي والزمالك.

ونشر الكاف مقتطفات من الفيلم الوثائقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "قـــريـــبًـــا.. رحلة طويلة إلى المجد: وثائقي كاف".

كان الأهلي قد فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا، في شهر نوفمبر الماضي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.