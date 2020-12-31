أزمة تهدد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

ظهرت بوادر أزمة جديدة داخل الوسط الرياضي بين الشركة الراعية لحقوق الدوري الممتاز ونادي انبي قبل مباراة الفريق مع الزمالك ليقرر علي اثرها النادي البترولي عدم إذاعة المباراة.

وتأتي الأزمة بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بسداد مستحقات الفريق، مما عرض الفريق لأزمة مالية أثرت على عقود اللاعبين هذا الموسم.

ومنحت إدارة النادي البترولي، الشركة الراعية فرصة لحل الأزمة خلال الساعات المقبلة، حيث هدد مسؤولو إنبي بعدم إذاعة المباراة تليفزيونيا، إذا لم يحصلوا على حقوقهم المادية.

وكانت المشاكل حاصرت مباراة إنبي والزمالك، بعد تمسك النادي البترولي بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت، حيث قرر الأمن إقامتها على ستاد السويس قبل أن تعود لبتروسبورت

ويحل الزمالك ضيفا على إنبي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.