طارق قنديل: الأهلي كان الاستثناء في 2020 والمنتصر الوحيد على فيروس كورونا

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الأحمر كان هو الاستثناء في 2020 بعد أن تمكن من رسم البسمة على وجوه الجماهير رغم أزمة فيروس كورونا.
وقال طارق قنديل في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "تعرضنا لظروف قوية ولكن تمكن الفريق في النهاية من التتويج بالثلاثية".
وأضاف: "خلال مؤتمر الأندية مع اتحاد الكرة، كانت لنا بعض المطالب مثل التأكيد على استمرار تقنية الفيديو في المباريات، وبالمناسبة اللجنة الثلاثية لم تطلب إلغاء التقنية بسبب وجود مشاكل مالية مع الشركة الإسبانية".
وتابع: "طلبنا أيضا أن تكون هناك إجراءات احترازية في المؤتمرات الصحفية، كما أن هناك اتجاه لإقامة رابطة للأندية ولكني أرى صعوبة إقامتها بالوقت الحالي".
وزاد: "من ضمن الطلبات أيضا وجود 3 مقاعد في قائمة كل فريق تحت مسمى قائمة الانتظار، حتى يضمن ذلك حقوق الأندية في اللاعبين، ومن الممكن أن يتواجد في القائمة لاعبين مصريين أو أجانب".
وواصل: "سوف ننتهي من جراج مدينة نصر في شهر أبريل أو مايو، ويستطيع الجراج أن يضم ما يقرب من 700 سيارة، أما فرع التجمع الخامس فسوف ننتهي من المرحلة الأولى في بداية شهر يوليو المقبل، في الوقت الذي نواصل خلاله تطوير مدرج النادي الأهلي في الجزيرة بالإضافة إلى المبنى الاجتماعي".
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