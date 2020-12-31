عاملين عنتر.. شوبير يشن هجوما عنيفا على اتحاد الكرة

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي " مع شوبير": مسؤولو اتحاد الكرة كانوا عاملين عنتر لإلغاء تقنية الفار في مصر، ولما الأندية اعترضت قالوا خلاص مش هنلغيه".
وتابع شوبير: "اتحاد الكرة قال هنعمل رابطة الأندية، بعد كده قال مش هنعمل، وده مش تراجع".
وواصل شوبير: "هو مين اللي بيدير اتحاد الكرة!، أنا لا أخوض معركة شخصية مع أحد، لا أنت ولا كبيرك تستحق أن أدخل معك في معركة شخصية".
وتابع شوبير: "منذ الصغر وأنا أعلم أن الكرة في مصر تدار من خلال لجان ( المسابقات والحكام وشئون اللاعبين)، لكن أنت لغيت كل ذلك، وفي النهاية لا يجب أن يدير اتحاد الكرة شخص واحد".
واستطرد شوبير:" إذا كانت لك خلافات شخصية مع عمرو الجنايني إضربوا بعض في الشارع، لكن لا تمسح كل قرار أخذته اللجنة الخماسية بأستيكة".
يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر مؤخرا الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.
ويولى أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعيه عمومية .
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