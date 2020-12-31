نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والشباب اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد الملك فهد الدولي معقل الزعيم مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الخميس 16 جماد الأول 1442 ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يشهد مباراة قوية في افتتاح هذا الأسبوع تجمع فريق الاتحاد صاحب المركز الخامس خارج ملعبه مع فريق الباطن صاحب المركز الحادي عشر، قبل أن يلتقي المتعثر النصر المتواجد في المركز قبل الأخير مع فريق الفيصلي صاحب المركز التاسع، قبل مباراة الختام حين يقام موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في مباراة قمة تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل بتعليق جعفر الصليح عبر تردد قنوات ksa sports المفتوحة.

الهلال يستضيف الشباب في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم العودة سريعا لمسار الانتصارات الذي حاد عنه في الجولة الماضية في الكلاسيكو ضد الاتحاد، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله عبد الرحمن العبود أولا للاتحاد قبل أن يتمكن صالح الشهري من إدراك التعادل للهلال ليفقد حامل اللقب نقطتين ثمينتين ويتقلص الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى نقطة وحيدة، وليحيد الفريق عن سكة الانتصارات التي كان عاد إليها بعد غياب دام مبارتين متتاليتين بالخسارة أمام الوحدة في الدوري، وأمام الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة، قبل أن يعود للفوز في الجولة قبل الماضية ضد القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويعاني الزعيم من غياب لاعبيه المعيوف، هيون سو، علي البليهي، مظ الله العليان وهنان باهيري عن مباراة اليوم.

فريق الشباب يدخل مباراته أمام الهلال متواجدا في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي الثاني، وفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر، لذا سيسعى بكل قوة لتحقيق فوز يقلص به الفارق مع رفاق جوميز إلى نقطتين فقط ليواصل المنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم بعد تمكنه من جمع 18 نقطة من خوض عشر مباريات في البطولة حقق خلالها الفوز في خمس مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، وخسارة مبارتين، ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات التي عاد إليها أخيرا بعد خمس مباريات على التوالي تلقى فيها أربع هزائم وتعادل في مباراة في كافة البطولات، قبل أن يحقق انتصار ثمين في الجولة الماضية للدوري ضد الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيفتقد الشباب نجمه بانيغا في مباراة الهلال اليوم.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم

16:50 توقيت غرينتش.

19:50 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب