ربنا يزيح عنا الوباء والبلاء.. أحمد عيد يهنئ متابعيه بالعام الجديد

هنّأ احمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك، متابعي بمناسبة نهاية عام 2020. وغرّد أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه الشخصي تويتر": "كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وتكون 2021 أحسن وأحسن على الناس كلها و ربنا يزيح عنا الوباء والبلاء". وأكد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الأولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف ,

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