عاجل.. وفاة والدة محمد عبد الوهاب لاعب الأهلى الراحل

توفيت اليوم، الخميس، نجاة إسماعيل، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، عن عمر يناهز 65 عامًا بمدينة سنورس بالفيوم بعد 14 عاما من رحيل ابنها الذي توفي نتيجة أزمة قلبية عام 2006.
كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، وبعض لاعبي الفريق زاروا والدة محمد عبد الوهاب بعد أيام من فوز الأهلي ببطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري.
ويعد محمد عبد الوهاب أبرز من شغل مركز الظهير الأيسر فى الأهلى بداية الألفيةالجديدة، وكذلك منتخب مصر الذى توج معه بكأس الأمم الأفريقية عام 2006 رفقة الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى السابق للفراعنة الكبار.
وامتاز عبد الوهاب بالأخلاق الحميدة بجانب قدراته الفنية العالية التى جعلته واحدا من أبرز اللاعبين الذين خظوا بثقة مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسطوري للنادي الأهلى.
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