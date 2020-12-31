نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يحدد اليوم موعد انتظام طاهر محمد طاهر في التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي يقام في الثالثة عصرا، لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي.

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصرا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وتزايدت فرص طاهر محمد طاهر في المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل ‏القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير.‏

وكان طاهر محمد طاهر، قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ‏السكندري التي أقيمت على استاد السلام والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دور رد.‏