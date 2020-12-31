نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يحدد اليوم موعد انتظام طاهر محمد طاهر في التدريبات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي يقام في الثالثة عصرا، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي.
ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصرا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
وتزايدت فرص طاهر محمد طاهر في المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير.
وكان طاهر محمد طاهر، قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت على استاد السلام والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دور رد.