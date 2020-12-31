نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات هامة لجمهورية شبين والداخلية وطنطا وبتروجت بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام 7 مباريات هامة في الثانية والنصف من عصر السبت بالمجموعة الثانية، لمنافسات دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020-2021.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المرتقبة :

1- زد مع بتروجت

على ملعب زد

في مواجهة قوية

يستضيف فريق زد بقيادة أسامة نبيه

فريق بتروجت بقيادة ياسر رجب

يدخل فريق زد اف سى اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد تعادله مع فريق الترسانة بهدف لمثله بينما فريق بتروجت في المركز السادس برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق منتخب السويس بدون أهداف.

2- الداخلية مع الترسانة

ومباراة من العيار الثقيل تجمع فريق

الداخلية بقيادة هشام زكريا مع فريق

الترسانة بقيادة علاء نوح

يدخل فريق الداخلية اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع فريق السكة الحديد بهدف لمثله بينما فريق الترسانة في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق زد بهدف لمثله أيضاً.

3- منتخب السويس مع المريخ

على استاد السويس

يحل فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز ضيفأ ثقيلا على نظيره فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر

في مواجهة صعبه للفريقين

يدخل فريق منتخب السويس اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع فريق بتروجت بدون أهداف بينما فريق المريخ في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق طنطا بهدفين نظيفين.

4- النصر مع بورتو السويس

على ملعب نادي النصر

يلتقي فريق النصر بقيادة سيد عيد مع فريق بورتو السويس بقيادة أشرف توفيق

بورتو السويس صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد فوزه على فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف بينما فريق النصر في المركز السابع برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق القناة بهدفين مقابل هدف.

5- سرس الليان مع النجوم

على ملعب سرس الليان

يلعب فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج مع فريق النجوم بقيادة

أمير عزمى

يدخل فريق سرس الليان اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بعد هزيمته من فريق بورتو بهدفين مقابل هدف بينما فريق النجوم في المركز

العاشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق الزرقا بثلاثة أهداف نظيفة.

6- القناة مع طنطا

على استاد القناة

يلتقي فريق القناة بقيادة محمد صلاح مع فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال

يدخل فريق القناة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط بعد هزيمته من فريق النصر بهدفين مقابل هدف بينما فريق طنطا في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق المريخ بهدفين دون رد.

7- جمهورية شبين مع السكة الحديد

في مباراة متكافئة

يستضيفها ملعب شبين الكوم

يلتقي فريق جمهورية شبين بقيادة

ياسر رضوان مع فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور

يدخل الفريقين اللقاء تحت شعار لأ بديل عن الفوز للخروج من النفق المظلم حيث يتساوى الفريقين في رصيد 4 نقاط، الجمهورية في المركز الخامس عشر بعد فوزه على فريق

كوكاكولا بهدفين مقابل هدف بينما السكة في المركز الرابع عشر بعد تعادله مع فريق الداخلية بهدف لمثله.

وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء

كوكاكولا مع الزرقا

على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي

يلعب فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى مع فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي

كوكاكولا متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف بينما فريق

الزرقا في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد أن تلقى الهزيمة أمام فريق النجوم بثلاثة أهداف نظيفة.

ترتيب المجموعة

1- زد إف سي 12 نقطة

2- منتخب السويس 10 نقاط

3- بورتو 10 نقاط

4- المريخ 9 نقاط

5- الداخلية 9 نقاط

6- بتروجت 8 نقاط

7- النصر 8 نقاط

8- سرس الليان 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 6 نقاط

13- طنطا 5 نقاط

14- السكة 4 نقاط

15- جمهورية شبين 4 نقاط

16- كوكاكولا 4 نقاط