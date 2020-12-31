محمد صلاح يتصدر تشكيل فرانس فوتبول للأفضل في أفريقيا 2020

تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن تشكيلة فرانس فوتبول المثالية للأفضل في أفريقيا 2020. وجاءت تشكيلة أفريقيا المثالية 2020، وفقا لفرانس فوتبول كالتالي: حراسة المرمى: أندريه أونانا خط الدفاع: أشرف حكيمي - خاليدو كوليبالي - عيسى ميندي - يوسف عطال. خط الوسط: ويلفريد نديدي - إسماعيل بن ناصر - حكيم زياش. خط الهجوم: محمد صلاح - رياض محرز - ساديو ماني. ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 13 هدفا. ويستعد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهو ساوثهامبتون الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي. يذكر أن فريق ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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