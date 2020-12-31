الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الباطن

خط الهجوم: فهد المولد - بريجوفيتش - عبد الرجمن العبود.

ويسعى الاتحاد بقيادة أحمد حجازي لاستعادة نغمة الفوز أمام الباطن في مباراة الليلة، للحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

كان اتحاد جدة تعادل أمام الرائد بدون أهداف وأمام الهلال 1 – 1، في آخر جولتين بـ الدوري السعودي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الاتحاد والباطن في الدوري السعودي، انتهت بفوز النمور بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.