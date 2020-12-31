مسحة كورونا جديدة لـ عمرو السولية

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن عمرو السولية لاعب الفريق، يجري مسحة طبية جديدة اليوم؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة تعافيه من فيروس كورونا، وفرص عودته إلى المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.
وغاب السولية عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر التي خاضها خلالها مواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعدما كشفت المسحة الطبية التي أجراها مع الفريق قبل السفر عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.
ويخضع السولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فيما تحدد نتيجة المسحة الطبية الجديدة التي يجريها اليوم تطورات حالته، والتعرف على موعد مشاركته في المران الجماعي في حالة تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.
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