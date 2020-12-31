مسحة كورونا جديدة لـ عمرو السولية

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن عمرو السولية لاعب الفريق، يجري مسحة ‏طبية جديدة اليوم؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة تعافيه من فيروس كورونا، ‏وفرص عودته إلى المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.‏

وغاب السولية عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر التي خاضها خلالها مواجهة سونيديب في ‏ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعدما كشفت المسحة الطبية التي أجراها مع الفريق ‏قبل السفر عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.‏

ويخضع السولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فيما تحدد نتيجة ‏المسحة الطبية الجديدة التي يجريها اليوم تطورات حالته، والتعرف على موعد مشاركته في ‏المران الجماعي في حالة تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.‏