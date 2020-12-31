نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات قوية في دوري القسم الثالث لأندية القاهرة والقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام مباريات الجولة السادسة للمجموعة السادسة من دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت.

1- بنها مع اتحاد الشرطة



يخوض فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي لقاء هام وصعب مع فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد.



ويدخل بنها اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد11 نقطة بعد تعادله مع فريق الأميرية بهدف لمثله، بينما اتحاد الشرطة في المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، وخسر مؤخرا من طوخ بهدف دون رد.



2- ألماظة مع الشمس



يحل فريق الشمس بقيادة أحمد علي، ضيفا ثقيلا على فريق ألماظة بقيادة أحمد جابر، ويحتل الشمس المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد هزيمته من البلاستيك بهدفين مقابل هدف، بينما ألماظة بالمركز السادس برصيد 8 نقاط عقب تعادله مع التأمين بثلاثة أهداف لكل منهما .



3- البلاستيك مع الأميرية



يستضيف البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق نظيرة فريق الأميرية بقيادة خالد سعد.



يدخل فريق البلاستيك اللقاء بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد فوزه على الشمس بهدفين مقابل هدف، بينما الأميرية صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق بنها بهدف لمثله.



4- اسكو مع ايروسبورت



يلعب فريق اسكو بقيادة حمدى خاطر مع فريق ايروسبورت بقيادة المدرب العام بعد استقالة هشام يكن.



يدخل اسكو اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على العبور بهدفين مقابل هدف، بينما ايرو في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد هزيمته من فريق بهتيم بهدف دون رد.



5- شباب طوخ مع الغابة



يلتقي فريق طوخ بقيادة محمد ثابت مع فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد 8 نقاط فريق طوخ في المركز السابع بعد فوزه على فريق اتحاد الشرطة بهدف نظيف بينما فريق الغايه في المركز الخامس بعد فوزه على فريق قليوب بثلاثة أهداف مقابل هدف.



6- المرج مع مصر للتأمين



يواجه فريق المرج بقيادة على سليمان فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده، يدخل صاحب الملعب اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق سراى القبه 0-0، في حين يحتل التأمين المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع ألماظة 3-3.



7- بهتيم مع سراى القبة



يلعب فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان مع فريق سراى القبه بقيادة شيكا، يدخل فريق بهتيم اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق ايروسبورت بهدف نظيف بينما فريق سراى القبه متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع فريق المرج بدون أهداف.



8- قليوب مع العبور



يلتقي قليوب بقيادة أحمد البلاح مع العبور بقيادة عطية السيد، ويملك قليوب نقطتين، بالمركز الـ 15، في حين العبور يملك 5 نقاط، بالمركز الـ 12.

ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 11 نقطة

2- اسكو 10 نقاط

3- اتحاد الشرطة 10 نقاط

4- البلاستيك 9 نقاط

5- الغابه 8 نقاط

6-الماظه8 نقاط

7- طوخ 8 نقاط

8- المرج 8 نقاط

9- الشمس 7 نقاط

10- مصر للتأمين 6 نقاط

11- بهتيم 6 نقاط

12- العبور 5 نقاط

13- الأميرية 5 نقاط

14- ايروسبورت نقطتين

15- قليوب نقطتين

16- سراى القبه نقطة واحدة