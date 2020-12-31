نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للإتصالات والمعادى بالجولة السادسة للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد منافسات المجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث، إقامة 8 مواجهات قوية في الثانية والنصف من عصر السبت، لأندية الجيزة.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المرتبقة :



1- الاتصالات مع أبو النمرس



يستضيف فريق الاتصالات بقيادة هانى العقبي نظيرة فريق أبو النمرس بقيادة عمرو اسماعيل.



الاتصالات متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة بعد فوزه على فريق جينيس برباعية مقابل هدف بينما أبو النمرس في المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد هزيمته من فريق بشتيل بهدفين مقابل هدف.



2- القومي مع العياط



يلعب فريق القومي مع فريق العياط بقيادة محمد كمونه، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 10 نقاط حيث تغلب القومى مؤخرا على البدرشين بهدفين نظيفين والعياط على الصيد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



3- المعادي مع 6 أكتوبر



يلتقي المعادي بقيادة على صقر مع 6 أكتوبر بقيادة عبد الستار سيد، ويحتل المعادي المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع حلوان 0-0 بينما فريق أكتوبر في المركز العاشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق الصف 2-1.



4- الصف مع كاسكادا



يلعب الصف بقيادة سيد غريب مع فريق كاسكادا بقيادة محمد حسن، يدخل الصف اللقاء بالمركز الخامس عشر بنقطتين حيث خسر من اكتوبر بهدفين مقابل هدف، بينما كاسكادا بالمركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق مستقبل وطن بهدف دون رد.



5- بشتيل مع جولدى



يواجه بشتيل بقيادة أحمد صابر جولدى بقيادة ابراهيم أبو زيد، يدخل بشتيل اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد فوزه على أبو النمرس بهدفين مقابل هدف، بينما جولدى بالمركز السادس برصيد 8 نقاط بعد أن حقق فوزا كبيرا على أوسيم بثمانية أهداف.



6- مستقبل وطن مع البدرشين



يلتقي مستقبل وطن مع البدرشين بقيادة رأفت السيد، ويلعب المستقبل اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من فريق كاسكادا بهدف ، بينما البدرشين بالمركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق القومي بهدفين .



7- الصيد مع جينيس



يلعب فريق الصيد بقيادة عصام عبده مع فريق جينيس بقيادة حسن محمد، يدخل كلا الفريقين اللقاء بعد أن تم تغيير الأجهزة الفنية، ويحتل الصيد المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من العياط 3-1 ، بينما فرق جينيس بالمركز التاسع بـ 5 نقاط بعد أن تلقى هزيمته من الاتصالات بنتيجة 4-1.



8- أوسيم مع حلوان العام



يحل حلوان العام بقيادة محمد السيد ضيفأ على فريق أوسيم بقيادة المدرب العام بعد راحل مجدى بكر المدير الفني .



ويحتل أوسيم المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، بينما حلوان بالمركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع المعادي بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الاتصالات 13 نقطة

2- القومي 10 نقاط

3- العياط 10 نقاط

4- المعادي 9 نقاط

5- كاسكادا 9 نقاط

6- جولدى 8 نقاط

7- أبو النمرس 7 نقاط

8- بشتيل 6 نقاط

9- جينيس 5 نقاط

10- 6 أكتوبر 5 نقاط

11- البدرشين 5 نقاط

12- مستقبل وطن 4 نقاط

13- الصيد 4 نقاط

14- حلوان العام 3 نقاط

15- الصف نقطتين

16- أوسيم نقطة واحدة