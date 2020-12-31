نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. شالكة يحصل على توقيع نجم أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني أولى صفقاته الشتوية وذلك على أمل تحسن نتائج الفريق وإنتشاله من أزمته للبقاء في البونسليجا.

وقالت شبكة " سكاي سبورتس ألمانيا " أن شالك حصل على توقيع سياد كولاسيناك مدافع أرسنال ليكون بذلك الصفقة الأولى للعملاق الألماني في البوندسليجا.

يُذكر أن شالكه يعاني من غياب الإنتصارات منذ بداية العام الجاري 2020 وحقق سلسلة نتائج سلبية الأمر الذي جعله يتذيل ترتيب البوندسليجا برصيد 4 نقاط فقط.