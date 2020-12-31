وزير الشباب والرياضة يصدر قرارا بإنشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بإنشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية وذلك في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي. أكد صبحي أن إصدار القرار يأتي في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي، وتسهيلا على الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية، الأمر الذي يلزم هذه الشركات الحصول على موافقات ترخيص وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمة.

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