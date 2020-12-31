انسى الأهلي.. أسطورة صن داونز يوجه رسالة لـ سيرينو بعد فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء

وجه روجر فيوتمبا أسطورة نادي صن داونز صن داونز رسالة إلى الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب الفريق، بعد فشل انتقاله إلى النادي الأهلي.

كان نادي صن داونز أعلن مؤخرا، فشل انتقال جاستون سيرينو، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال روجر فيوتمبا في تصريحات لصحيفة " كيك أوف" الجنوب أفريقية:" صن داونز كان من حقه وقف مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي".

وتابع:" "لا يزال سيرينو متعاقدا مع صن داونز، وأي نادٍ يريده يجب أن يحترم إرادة صن داونز".