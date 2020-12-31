بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين اتحاد جدة والباطن في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والباطن، التي تقام على ملعب الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي.

سيطر اتحاد جدة على المباراة بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 7 تصويبات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.

في المقابل سدد الباطن 3 تسديدات طوال الـ 45 دقيقة، منهم تصويبة واحدة على المرمى، وتمكن جروهي حارس النمور من التصدي لها.

وتواجد المدافع المصري أحمد حجازي، ضمن تشكيلة اتحاد جدة الأساسية لمواجهة الباطن.

وبدأ اتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالي: