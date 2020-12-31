بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين اتحاد جدة والباطن في الدوري السعودي

سيطر اتحاد جدة على المباراة بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 7 تصويبات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.
في المقابل سدد الباطن 3 تسديدات طوال الـ 45 دقيقة، منهم تصويبة واحدة على المرمى، وتمكن جروهي حارس النمور من التصدي لها.
وتواجد المدافع المصري أحمد حجازي، ضمن تشكيلة اتحاد جدة الأساسية لمواجهة الباطن.
وبدأ اتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: سعود عبدالكريم - زياد الصحفي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.
خط الوسط: عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - رومارينهو.
خط الهجوم: فهدالمولد - بريجوفيتش - عبد الرجمن العبود.
ويسعى الاتحاد بقيادة أحمد حجازي لاستعادة نغمة الفوز أمام الباطن في مباراة اليوم، للحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.
كان اتحاد جدة تعادل أمام الرائد بدون أهداف وأمام الهلال 1 – 1، في آخر جولتين بـ الدوري السعودي.
يذكر أن آخر مباراة جمعت الاتحاد والباطن في الدوري السعودي، انتهت بفوز النمور بأربعة أهداف دون رد.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.
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