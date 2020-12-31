سلبية مسحة عبدالله جمعة في الزمالك

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المسحة التي خضع لها عبدالله جمعة مدافع الفريق بالأمس للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.

وأوضح طبيب الزمالك أنه أصر على إجراء المسحة الثانية لعبدالله جمعة على الرغم من سلبية المسحة الأولى التي خضع لها من أجل الاطمئنان عليه والتأكد من تعافيه تماما من الفيروس المستجد.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.