رسميًا.. يوسف أوباما يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وهذا بعدما قام مسؤولو النادي بتوفير مستحقات اللاعب في الفترة الأخيرة، بعدما طلب أوباما الحصول على مقدم التعاقد قبل توقيع العقود.

وسبق ورفض اللاعب عرضا من نادي التعاون السعودي للانتقال إلى صفوفه، بعدما وافق على عرض القلعة البيضاء للتجديد لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لاسيما وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووقع اللاعب على العقود قبل تدريب اليوم في جلسة مع مسؤولي النادي.