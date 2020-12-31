رسميًا.. يوسف أوباما يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.
وهذا بعدما قام مسؤولو النادي بتوفير مستحقات اللاعب في الفترة الأخيرة، بعدما طلب أوباما الحصول على مقدم التعاقد قبل توقيع العقود.
وسبق ورفض اللاعب عرضا من نادي التعاون السعودي للانتقال إلى صفوفه، بعدما وافق على عرض القلعة البيضاء للتجديد لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لاسيما وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
ووقع اللاعب على العقود قبل تدريب اليوم في جلسة مع مسؤولي النادي.
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