تفاصيل اجتماع باتشيكو مع لاعبى الزمالك قبل لقاء إنبى

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وتحدت باتشيكو خلال الجلسة على أهمية مباراة إنبي من أجل الحفاظ على مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر من القمة، مشددا أن الزمالك سيواجه خصم عنيد يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق.
وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران اليوم.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.
والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.
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